В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали вечернюю сводку с фронта по состоянию на 18:00 1 апреля, в которой подтверждается отвод подразделений российских войск из-под Киева - в частности, из Бучи.

Об этом пишет Генштаб ВСУ в Facebook.

"Российская Федерация продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. Продолжается отведение отдельных подразделений с территории Киевской и Черниговской областей, а также перегруппировка войск врага, предположительно для создания ударных группировок на Слобожанском и Донецком направлениях", - говорится в сообщении Генштаба.

В командовании добавили, что при уходе из города Буча российские оккупационные войска провели минирование гражданских сооружений, объектов инфраструктуры и участков местности в пределах населенного пункта.

Напомним, что ВСУ вернули контроль над пгт Иванков под Киевом, который был оккупирован войсками РФ с первых дней войны.

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Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

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