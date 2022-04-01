По предварительным подсчётам, на восстановление городской инфраструктуры Мариуполя потребуется как минимум 10 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет в своем Телеграм-канале.

"Не менее 10 млрд долларов понадобится для возобновления инфраструктуры Мариуполя. Это предварительная минимальная оценка, которая будет уточнена в процессе фиксации разрушений, причиненных агрессией РФ. Для этого Мариупольский городской совет создал специальную депутатскую комиссию", - говорится в сообщении.

"Каждое преступление, каждое убийство и разрушение, причиненное агрессором, должно быть зафиксировано и передано в международный суд. Военные преступники должны понести наказание. Сейчас мы работаем в тесном взаимодействии с правительством и Донецкой военно-гражданской администрацией, чтобы после войны добиться от России не только репараций на полное восстановление нашего любимого Мариуполя, но и больших выплат всем мариупольцам за причиненные страдания и ущерба", – отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Ранее британская газета The Times написала, что Мариуполь находится на грани падения. По данным издания, счёт идёт на дни.

Напомним, война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

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