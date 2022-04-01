В мэрии Мариуполя сообщили, что на восстановление инфраструктуры города нужно 10 миллиардов долларов
По предварительным подсчётам, на восстановление городской инфраструктуры Мариуполя потребуется как минимум 10 миллиардов долларов.
Об этом сообщает Мариупольский горсовет в своем Телеграм-канале.
"Не менее 10 млрд долларов понадобится для возобновления инфраструктуры Мариуполя. Это предварительная минимальная оценка, которая будет уточнена в процессе фиксации разрушений, причиненных агрессией РФ. Для этого Мариупольский городской совет создал специальную депутатскую комиссию", - говорится в сообщении.
"Каждое преступление, каждое убийство и разрушение, причиненное агрессором, должно быть зафиксировано и передано в международный суд. Военные преступники должны понести наказание. Сейчас мы работаем в тесном взаимодействии с правительством и Донецкой военно-гражданской администрацией, чтобы после войны добиться от России не только репараций на полное восстановление нашего любимого Мариуполя, но и больших выплат всем мариупольцам за причиненные страдания и ущерба", – отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
Ранее британская газета The Times написала, что Мариуполь находится на грани падения. По данным издания, счёт идёт на дни.
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