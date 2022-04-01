В пятницу, 1 апреля, эвакуационная колонна из Бердянска отправилась в Запорожье.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет в своем Телеграм-канале.

Указывается, что к 42 автобусам, сопровождаемым машинами Красного креста и ГСЧС, присоединилось много частного транспорта.

"Сегодня ожидаем прибытия рекордного количества мариупольцев", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что россияне не пустили в Бердянск 45 автобусов, отправленных туда для эвакуации.

Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

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