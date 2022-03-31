Ситуация в Луганской области в ближайшее время может ухудшиться, поэтому людей просят не откладывать эвакуацию. Россия будет пытаться бросить все силы на это направления.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

"У нас остается сложная ситуация. Российские войска будут пытаться все силы бросить на Луганское и Донецкое направление. Для того чтобы выйти на географические границы и отчитаться, что "все задачи выполнены", – заявил Гайдай.

Губернатор добавил, что в ближайшее время будет увеличиваться количество обстрелов и постоянные попытки прорыва защиты украинской армии.

Поэтому Гайдай призвал людей эвакуироваться, если есть такая возможность. Эвакуационные автобусы ездят каждый день.

Ранее Гайдай заявил о заходе в регион новой военной техники России и усилении обстрелов.

В Луганской области продолжаются обстрелы. Мы публиковали фото, как пострадали Северодонецк, Лисичанск и Рубежное.

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Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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