Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что за минувшие сутки сильно обстреливали Северодонецк, Лисичанск, Рубежное и другие населенные пункты. Также загорелось лесное хозяйство.

Об этом Гайдай сообщил на своей странице в Facebook.

"Луганщина была под прицельным огнем россиян всю ночь. Враг умышленно обстреливает жилые кварталы. Противник продолжает свои действия по захвату ключевых городов области, но успеха не имеют. За сутки отбиты семь вражеских атак. Наши воины уничтожили 12 танков, 10 боевых машин пехоты и три единицы автомобильной техники", - написал Гайдай.

По его словам, за последние сутки наносились удары из разных видов вооружения.

В Северодонецке, Рубежном, Лисичанске и Новотошковском, селе Щедрищево в результате обстрелов пылали многочисленные жилые дома, гаражи, хозяйственные постройки. В Сиротино из-за обстрелов загорелась древесина в лесхозе. ГСЧС до сих пор работает над тушением пожаров во всех городах. Обстрелы продолжаются и сейчас.

Информация о погибших и пострадавших уточняется, добавил Гайдай

Напомним, ранее в сводке Генштаб ВСУ сообщил, что Россия хочет выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей.

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