В городе Барвенково Харьковской области завтра, 1 апреля, состоится эвакуация гражданского населения. Город находится недалеко от Изюма, где идут ожесточенные бои.

Об этом сообщил мэр города Александр Бало.

Эвакуация назначена на завтра, 1 апреля, 15:00.

Всего население города — около 10 тысяч человек. По предварительным подсчетам, большинство жителей уже выехало. Сам городской голова говорил, что останется в Барвенково.

Среди эвакуированных много переселенцев из Изюма и других населенных пунктов.

Барвенково – город на юге Харьковской области, на юго-запад от Изюма и на запад от Славянска. Он находится на пути предположительного движения российских войск для попытки окружения украинской группы войск на Донбассе.

Ранее харьковский губернатор Олег Синегубов подробно рассказывали о ситуации в Харьковской области: войска РФ обстреливают Харьков и Дергачи, в Изюме идут бои.

В частности в Харькове во время обстрела российский снаряд попал в газопровод. 34 тысячи человек остались без газа.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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