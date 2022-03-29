Жители Харькова вышли помочь коммунальщикам бороться с последствиями обстрелов. Видео уборки территории вокруг здания разбомбленной ракетными ударами Харьковской ОГА публикуют местные телеграм-каналы.

На кадрах видны десятки людей, которые в самом центре города убирают территорию.

Напомним, утром 1 марта российские войска нанесли удар по самому центру Харькова. Снаряд упал у здания Харьковской областной государственной администрации. Мы ранее публиковали видео взрыва.

Также вчера сообщалось, что российские войска нанесли ракетный удар по городу Люботин в Харьковской области.

Кроме того, писали, что мэр Харькова Терехов в комментарии "Стране" рассказал о ситуации в городе.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии.

Сейчас, напомним, в Стамбуле уже начались переговоры между украинской и российской делегациями.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.