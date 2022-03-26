Мэр Харькова Игорь Терехов в комментарии "Стране" рассказал об обстановке в городе. По его словам, российская армия продолжает обстреливать город тяжёлой техникой.

"Ночью было много обстрелов. Целенаправленно был удар по "Новой почте", где раздаётся гуманитарная помощь, в результате погибли люди. В основном противник стреляет по жилым домам, у нас уже порядка 1300 жилых домов разрушено", - сообщил мэр Харькова.

Он добавил, что в городе частично удалось возобновить подачу горячей воды и нет проблем с продуктами питания и медикаментами. "Где не разрушено, везде есть вода, тепло, электричество, и мусор мы вывозим. Там, где разрушено - отключили электроэнергию, потому что там уже никто не живет. Также у нас работают практически все супермаркеты, часть аптек, и мы раздаём гуманитарную помощь", - отметил Терехов.

Как сообщил мэр Харькова, примерно 70% горожан остались в Харькове. "Люди не хотят уезжать, а многие даже начали возвращаться в город. Постоянно едут машины обратно в Харьков", - рассказал Терехов.

По словам Игоря Терехова, несмотря на постоянные обстрелы, завтра в Харькове состоится культурное мероприятие.

"Завтра мы устраиваем концерт в относительно безопасном месте в рамках "Kharkiv music fest". Вы же помните выражение Уинстона Черчилля, о том, как во время войны ему принесли на рассмотрение бюджет страны. Полистав документ, он спросил: "А где же затраты на культуру?" Ему ответили: "Так война же идёт, какая культура?!". На что он сказал: "Если нет культуры, так зачем мы тогда воюем?" Вот так и у нас", - подытожил Терехов.

Война в Украине продолжается уже второй месяц. "Страна" следит за тем, что происходит на фронте и в городах, в обновляемом материале.

Вторжение РФ в Украину началось 24 февраля. Мы подробно рассказывали, что происходило в Украине 24 марта, на 29-й день войны. В Европе проходили саммиты НАТО, "Большой семерки" и Евросоюза. В Харьковской области продолжились бои за Изюм, в Черниговской области россияне пытались штурмовать город Славутич, крупным успехом ВСУ стал ракетный удар по Бердянскому порту. Украина сообщила, что из строя был выведен большой десантный корабль РФ.

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