Советник главы Офиса президента Алексей Арестович озвучил актуальную сводку о ситуации на фронте. По его информации, отвод войск от Киева наблюдается не везде, а в Мариуполе намечается первая эвакуация людей.

Об этом он заявил в эфире общенационального марафона.

Основные тезисы:

Часть группировки российских войск со стороны Броваров отходит, часть остается и удерживает рубежи; На Северо-западном направлении – Буча, Гостомель – есть признаки того, что войска РФ встают в оборону и предстоят бои; В Сумской области – ротация войск противника; Из Мариуполя сегодня впервые за все время 45 эвакуационных автобусов должны вывозить людей; В Изюме ожесточенные бои – повтор Курской дуги Второй Мировой войны; Переговорная группа проводит подготовку рамочного соглашения к встрече президентов Зеленского и Путина.

Прогноз по переговорам:

"Демилитаризации и денацификации в переговорном процессе нет. Наметился конструктив. Любая война заканчивается мирным соглашением. РФ к 9 мая должны продемонстрировать Путину некий результат или победу. Для усиления позиции Россия может взять Мариуполь или попытаться окружить ВСУ в зоне ООС".

Напомним, что сегодня ВСУ отрапортовали об отводе техники России и взятии контроля над Вышгородом.

А губернатор Луганщины заявил о заходе в регион новой военной техники России и усилении обстрелов.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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О последних событиях на фронте и происходящем вокруг переговоров Украины и РФ в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.