Первая эвакуация Мариуполя и отвод войск от Киева. Арестович озвучил сводку с фронта
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович озвучил актуальную сводку о ситуации на фронте. По его информации, отвод войск от Киева наблюдается не везде, а в Мариуполе намечается первая эвакуация людей.
Об этом он заявил в эфире общенационального марафона.
Основные тезисы:
- Часть группировки российских войск со стороны Броваров отходит, часть остается и удерживает рубежи;
- На Северо-западном направлении – Буча, Гостомель – есть признаки того, что войска РФ встают в оборону и предстоят бои;
- В Сумской области – ротация войск противника;
- Из Мариуполя сегодня впервые за все время 45 эвакуационных автобусов должны вывозить людей;
- В Изюме ожесточенные бои – повтор Курской дуги Второй Мировой войны;
- Переговорная группа проводит подготовку рамочного соглашения к встрече президентов Зеленского и Путина.
Прогноз по переговорам:
"Демилитаризации и денацификации в переговорном процессе нет. Наметился конструктив. Любая война заканчивается мирным соглашением. РФ к 9 мая должны продемонстрировать Путину некий результат или победу. Для усиления позиции Россия может взять Мариуполь или попытаться окружить ВСУ в зоне ООС".
Напомним, что сегодня ВСУ отрапортовали об отводе техники России и взятии контроля над Вышгородом.
А губернатор Луганщины заявил о заходе в регион новой военной техники России и усилении обстрелов.
Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.
Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.
Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.
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