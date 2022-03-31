По данным Офиса президента Украины, в плену армии РФ находятся 24 чиновника органов местной власти и государственных служащих, относительно еще двух информация уточняется.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на ОП.

"24 - это все похищенные должностные лица, среди которых городские и поселковые председатели, их заместители, другие представители государственных учреждений. Это лица, которые еще находятся в плену", - сказано в заявлении.

Согласно данным ОП, по поводу еще двух человек информацию сейчас уточняют. Кроме того, в заявлении отметили задержание трех членов мэрии Балаклеи в Харьковской области, которые согласились сотрудничать с ВС РФ. Речь идет о главе городской администрации Балаклеи Иване Столбовом, его заместителе Сергее Полтораке и начальнике отдела гражданской защиты и взаимодействии с правоохранительными органами Олеге Блудове.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в комментарии "Стране" рассказала, что в плену у россиян сейчас находится 14 представителей местной власти - включая мэров захваченных городов, их заместителей и депутатов.

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Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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