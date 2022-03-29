Вице-премьер Украины Ирина Верещук в комментарии "Стране" сообщила, что в плену у россиян сейчас находится 14 представителей местной власти - включая мэров захваченных городов, их заместителей и депутатов.

Верещук говорит, что Украина уже ведет переговоры об их освобождении.

"Ведутся переговоры, мы написали все необходимые письма. Сейчас, если я правильно понимаю госпожу Москалькову (Татьяна Москалькова - Уполномоченный по правам человека в РФ, - Ред.), идёт поиск таких городских глав. Потому что они не являются военнопленными, и через Красный Крест их не установить. Это только Россия должна это признать и предоставить необходимую информацию. Мы со своей стороны подали предложение и ждем, как оно будет принято", - сообщила "Стране" вице-премьер.

Однако перспективы обмена туманны, так как российская сторона настаивает на т.н. паритетных обменах - например, 10 военнопленных на 10 военнопленных. А, как заявляла Верещук, у украинской стороны не на кого по такой схеме обменять захваченных мэров.

"Мы предлагаем наших мэров отпустить, так как они находятся в заложниках - это вне права. И нет другого механизма, кроме как их просто отпустить. Потому что мы же не можем захватывать граждан России на территории Украины, чтобы потом из них сделать обменный фонд на наших мэров. А для России наши мэры - инструмент шантажа и давления на общины. Вот Энергодар сегодня выходит и говорит: отпустите нашего заммэра. А русские им - примите наши условия. Это очевидный шантаж. Они склоняют городских глав, которые имеют влияние на население, идти на сотрудничество", - сообщает Верещук.

Она говорит, что помимо мэров, в плену у РФ находятся активисты, волонтеры и журналисты, а также один народный депутат - от ОПЗЖ из Бердянска Александр Пономарев, которого россияне также, по информации Верещук, склоняют к сотрудничеству.

"Все эти люди - и чиновники, и политики, и волонтеры, и журналисты, - выполняли свою работу. Они не могут считаться военнопленными - они именно заложники. Их захватили и насильно удерживают. Очевидно, что это делается с целью политического давления. Захват органа местного самоуправления или народного депутата - это производит впечатление на местное население. Это уголовно наказуемое преступление. Этот вопрос нужно решить как можно скорее, пока это явление не стало системным", - говорит Верещук.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

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