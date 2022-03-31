Российские оккупационные войска собираются покинуть Чернобыльскую АЭС и ее город-спутник Славутич. Вероятно, это связано с тем, что, копая окопы в зараженной земле, многие военные получают большую дозу радиации.

Об этом заявил Энергоатом.

"Подтвердилась информация, что захватившие Чернобыльскую АЭС и другие объекты в Зоне отчуждения оккупанты двумя колоннами отправились в сторону украинской границы с республикой Беларусь. Намерения покинуть ЧАЭС захватчики сегодня утром озвучивали украинский персонал станции", - говорится в сообщении.

Но на станции еще остается небольшое количествло военных.

"Отметим, что подтвердилась и информация о фортификационных сооружениях, окопы, которые решисты строили прямо в Рыжем лесу - самом загрязненном во всей Зоне отчуждения. Неудивительно, что оккупанты получили значительные дозы облучения и запаниковали при первых признаках болезни. А проявилась она очень быстро. Итак, среди военных начал назревать почти бунт, и они стали собираться оттуда", - сообщает Энергоатом.

Также есть данные о том, что в настоящее время формируется для движения в сторону Беларуси еще и колонна военных РФ, осаждавших город Славутич.

Скриншот: Telegram/Енергоатом

Напомним, Россия захватила ЧАЭС еще в первый день войны, так как оккупационные войска наступали с территории Беларуси.

Их деятельность мешала радиационной безорпасности всего мира. Так, в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС российские военные создали огромный склад боеприпасов, которые могут также сдетонировать в любой момент. Верещук заявила, что РФ должна как можно быстрее вывести войска из Чернобыльской зоны - в контексте ядерной безопасности.