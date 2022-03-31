Эксперт по переговорам и безопасности Николай Капитоненко, прогнозируя итоги мирных переговоров между Киевом и Москвой, считает, что Россия выведет свои войска отовсюду, кроме Донбасса.

Об этом он сказал в комментарии Forbes.

"Скорее всего, будет так: Россия выведет свои войска отовсюду, кроме Донбасса. При этом РФ будет претендовать даже на те территории, которые захватить не сумела, то есть на весь Донбасс", - заявил эксперт.

Напомним, ранее в России заявили, что "сокращение активности" под Киевом и Черниговом означает переброску войск РФ на Донбасс.

Также мы писали, что британский эксперт считает, что РФ не будет перебрасывать военных из-под Киева на Донбасс, их отведут на более удобные позиции.

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Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

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