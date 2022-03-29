В Госдуме РФ заявили о "серьезной заявке на окончание спецоперации" после переговоров в Стамбуле
Первый замглавы международного комитета Госдумы Алексей Чепа заявил, что "итоги российско-украинских переговоров - серьезная заявка на то, что спецоперация близка к завершению".
Ранее Россия заявила, что выводит часть войск из Киевской и Черниговской областей на фоне прогресса в переговорах с Украиной.
Украина уже озвучила свою позицию на переговорах с РФ в Стамбуле: референдум, 15 лет для Крыма и отказ от НАТО.
А россияне в Стамбуле увидели в предложениях Украины стремление Киева к безъядерному и нейтральному статусу.
Также Россия предложила, что встреча Путина и Зеленского возможна одновременно с парафинированием мирного договора главами МИД.
Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.
Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.
Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Телеграм-канале "Политика Страны".
Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.
О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.