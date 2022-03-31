Во время попытки наступления на Киев российские войска оказались в уязвимом положении, что позволило ВСУ контратаковать. Сейчас армии РФ придется сосредоточиться на других направлениях.

Об этом заявил научный сотрудник лондонского оборонно-аналитического центра Королевского института объединенных вооружений Джек Уотлинг, передает BBC.

Хотя теперь наступление на Киев теперь вторично для Москвы, считает Уотлинг, но перебрасывать войска оттуда на Донбасс не будут, поскольку подразделения на киевском направлении очень измождены.

Вместо этого их отведут на позиции, которые более удобны для защиты. Оттуда россияне будут продолжать использовать артиллерию для предотвращения украинских контратак на эти позиции.

Из-за больших логистических проблем в начале войны "россиянам было очень трудно закрепиться" на тех рубежах, которые они планировали удержать во время кампании, но сейчас это меняется, считает Уотлинг.

"Мы наблюдаем значительное усиление - как в сфере командования, так и управления, в том, насколько точнее они стали координировать свои артиллерийские удары. Так что кажется, они закрепляются там, где сейчас находятся, и приходят к пониманию того, как правильно обеспечивать и поддерживать свои войска", - говорит Уотлинг.

Напомним, в Генштабе сегодня заявили, что войска РФ проводят перегруппировку в Беларуси и минируют территории в Киевской области.

Также мы писали, что в России заявили, что "сокращение активности" под Киевом и Черниговом означает переброску войск РФ на Донбасс.

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Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

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