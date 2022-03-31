Утром в четверг, 31 марта, Генштаб ВСУ опубликовал свежую сводку с фронта. Сообщается, что в Беларуси фиксируется перегруппировка сил РФ, а в Киевской области замечены случаи минирования территории и зданий.

Сводка опубликована в Facebook.

По информации Генштаба, руководством РФ рассматривается вопрос о формировании на временно занятых территориях оккупационных органов власти.

"По имеющейся информации, на территории России осуществляется отбор сотрудников силовых структур, прокуратур и судов, которые в дальнейшем будут направлены на территорию Украины. Для реализации сценария по созданию на территории Херсонской области очередной псевдореспублики отмечается работа сотрудников федеральной службы безопасности РФ, 652 группы информационно-психологических операций и офицеров 12-го главного управления генерального штаба РФ. Основным направлением деятельности указанных подразделений является проведение так называемой разъяснительной работы с местными органами власти и населением. Информационное сопровождение осуществляется путём демонстрации видеосюжетов с подставными лицами", - сообщает Генштаб.

Также сообщается, что морально-психологическое состояние войск противника и уровень мотивации личного состава подразделений оккупационных войск для участия в боевых действиях остается низким и имеет тенденцию к ухудшению.

"На территории республики Беларусь зафиксировано перемещение военной техники вооруженных сил РФ, вероятно, с целью перегруппировки подразделений, а также создания резерва для восполнения потерь в живой силе, вооружении и техники действующих на территории Украины группировок", - информирует Генштаб ВСУ.

По данным ВСУ, на оставленных врагом территориях Киевской области фиксируются нередкие случаи минирования территории и зданий.

Генштаб ВСУ сообщает, что группировка сил обороны продолжает ведение оборонной операции на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. По всем направлениям противник успешно сдерживается Вооруженными Силами Украины, на отдельных - наши войска осуществляют успешные контратаки.

"Группировкой Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях за сутки отбиты 5 вражеских атак. Наши воины уничтожили 10 танков, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, 15 артиллерийских систем. Противник понес потери и в живой силе. Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было поражено 7 воздушных целей - 4 самолета, БПЛА и 2 крылатые ракеты. Авиация Воздушных Сил продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по местам скопления техники и живой силы врага", - говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" подробно рассказывала, что вчера происходило в разных регионах.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

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