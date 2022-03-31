В The Times опубликовали свидетельство жительницы села Шевченково Броварского района, которая заявила, что ее изнасиловали российские военные. По данным издания, это может стать первым делом, который рассмотрит Международный трибунал по военным преступлениям во время войны в Украине.

33-летняя женщина и ее 35-летний муж жили в небольшой деревушке недалеко от села Шевченково Броварского района под Киевом, где пара решила построить свой первый совместный дом рядом с густым сосновым лесом.

8 марта, узнав, что в село вошли русские, супруги повесили на ворота белую простыню, "чтобы показать, что здесь только семья и никто не хочет зла". На следующее утро они услышали одиночный выстрел возле дома и звук выламываемых ворот. Выйдя из дома с поднятыми руками, они увидели группу солдат, один из которых все еще держал винтовку, направленную на их мертвую собаку, лежащую во дворе. Командир искоса посмотрел на Наталью, представившись Михаилом Романовым, сказав, что если бы не война, у них обязательно бы был роман.

"Михаил в тот момент казался немного пьяным. Я попросила их уйти, потому что мой сын испугался, ему всего четыре года".

После наступления темноты супруги услышали шум у ворот, и муж вышел проверить, что происходит, оставив дверь открытой.



"Я слышала одиночный выстрел, звуки открывающихся ворот, а затем звук шагов в доме. Это был Романов, который вернулся с другим мужчиной лет двадцати, в черной форме. Я закричала, где мой муж, потом выглянула и увидела его на земле у ворот. Этот парень помоложе приставил пистолет к моей голове и сказал: "Я застрелил твоего мужа, потому что он нацист", - рассказывает женщина.

Оккупант приказал женщине раздеться.

"Потом они оба изнасиловали меня один за другим. Им было все равно, что мой сын плачет в котельной. Они сказали мне заткнуть его и вернуться", - говорит потерпевшая.

Примерно через 20 минут они вернулись и снова изнасиловали ее. "Когда они вернулись в третий раз, они были настолько пьяны, что едва стояли на ногах. В конце концов они оба заснули в креслах. Я прокралась в котельную и сказала сыну, что нам нужно бежать очень быстро, иначе нас застрелят".



Она узнала Романова по профилям в социальных сетях, а позже узнала, что его обвиняют в многочисленных нападениях. На прошлой неделе с ней связались, чтобы сообщить, что мужчина, которого считают Романовым, был убит украинскими войсками в Броварах, "но я до сих пор не знаю наверняка, правда ли это".

В Тернополе, когда она ведет сына на детскую площадку, он говорит другим детям: "Мою любимую собаку убили". Про папу он не знает. Даже если мы идем в магазин, он просит меня купить ему пончик. "Купи пончик для папы".

Ранее "Страна" писала, что в Офисе генерального прокурора рассказали, что одним из приоритетных направлений работы ведомства в условиях военного времени стало расследование сексуальных преступлений в отношении украинок.

Также мы рассказывали, что Офис генерального прокурора Украины начал уже 3457 уголовных производств против военнослужащих Российской Федерации по статье "нарушение законов и обычаев войны".