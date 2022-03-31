Офис генерального прокурора Украины начал уже 3457 уголовных производств против военнослужащих Российской Федерации по статье "нарушение законов и обычаев войны".

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк у себя в Twitter.

"Все самое тяжелое - убийства граждан, массовое насилие, издевательства над детьми, пытки. Документальные факты. Последствия для РФ - катастрофические во всех юрисдикциях", - сообщил он.

Скриншот: Twitter/Михайло Подоляк

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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О последних событиях на фронте и происходящем вокруг переговоров Украины и РФ в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.