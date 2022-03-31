Из-за запрета мужчинам на выезд за границу на время войны многие украинцы не могут выехать на работу. Из-за чего они теряют возможность заработка (массово сгорают подписанные еще до войны контракты и договоры), а Украина - большие деньги, которые ранее заходили в страну в виде денежных переводов от заробитчан.

"Страна" уже писала о том, что несколько десятков тысяч украинских моряков теряют работу из-за того, что их не выпускают за границу даже с уже заключенными контрактами.

Но проблема гораздо шире.

На работу не могут выехать многие другие люди с другим специальностями, у них уже давно готовы сертификаты, договоры и рабочие визы для работы за рубежом в разных странах.

По неофициальным данным, в подвешенном состоянии оказались сотни тысяч украинцев и их семей.

"Еще до войны у нас были оформлены сотни договоров и открыты рабочие визы на работу за рубежом - строителями, сборщиками урожая, ремонтниками, поварами. Люди не могут выехать из-за запрет на выезд за рубеж, соответственно, подписанные контракты срываются, в стране работы нет, а люди, которые могли бы заработать за границей и прислать себе деньги (таким образом оживляя рухнувшую экономику), остались на бобах. И это сейчас, когда для государства каждая копейка на счету. Несомненно, следует внести правки в указ и позволить людям с контрактами и рабочими визами выезжать на работу за границу. Страдают и заграничные работодатели. Например, на польском рынке труда сейчас очень не хватает мужской рабочей силы – строителей, представителей рабочих профессий. Большинство открытых вакансий для иностранцев в той же Польше адресованы в основном мужчинам. Например, одна польская фирма через нас пытается найти мужчин на работу в садах и огородах под Варшавой с возможностью проживания на базе, с зарплатой чистыми около 5 тысяч злотых (35 тыс. грн). До войны почти весь персонал у них был из Украины. Поэтому сейчас бы тоже хотели предоставить работу украинцам. Женщин не хотят брать, потому что это тяжелая работа", - рассказала нам директор львовского агенства по трудоустройству за границей Елена Мыць.

Заробитчане готовятся обращаться в суды с требованием разрешить им выехать на работу.

"У меня еще в январе был готов контракт на работу в строительную фирму в Польше, с зарплатой около 1,5 тысячи долларов (у меня высокая квалификация). А теперь вот не выпускают, и я не могу прокормить семью - жена с детьми остались в Украине, сказала, что не уедет без меня. Работы в Украине сейчас, понятно, нет. Кто-то скажет пусть идет на фронт - но не берут, хотя я встал на военный учет, конечно. Мне кажется, государству как никогда нужны поступления от работников из-за границы, чтобы поддержать экономику, помогать армии. А так получается, что этот указ, из-за которого не выпускают, работает против государства, а значит - на руку врагу", - жалуется нам франковчнин Богдан Стодоля.

"Буду с товарищами обращаться в суд и требовать разрешить нам выезд за рубеж. Запрет противозаконен. Я должен был выехать в Польшу на завод, где трудился несколько лет и у меня был продлен контракт, а теперь все сорвалось. У моих друзей - похожая ситуация", - сказал нам Владимир Гоненко из Львова.

В пограничной службе "Стране" сообщили, что по-прежнему не выпускают ни одного военнообязанного гражданина Украины возрастом от 18 до 60 лет.

"Контракты, рабочие визы не дают права на выезд за рубеж (это касается и моряков, и представителей других профессий). Мы руководствуемся законом. Есть указ о военном положении № 64/2022, принятый 24 февраля 2022 года, и продленный 15 марта. Причины для выезда за рубеж только беременность супруги, трое несовершеннолетних детей, инвалидность первой или второй степени", - сказали "Стране" в Западном управлении погранслужбы.