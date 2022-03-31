Вооруженные силы Украины зарегистрировали отвод 700 единиц российской техники от Киева за ночь.

Об этом сообщил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич на брифинге.

По его словам, Вышгород снова под контролем Украины, и в ближайшие дни из Киевской области "будут очень хорошие новости".

"За ночь было насчитано почти 700 единиц техники, отошедших в сторону Иванкова, в сторону белорусской границы. Мы рассматриваем 2 варианта: либо это идет передислокация и перегруппировка, либо есть вероятность, что эти БТГ частично отходят, появятся на Донбассе. Пропаганда России сейчас полномасштабно рассказывает о плановом отводе своих войск от Киева и Чернигова. Могу вам сказать, что часть сил враг пытается отводить, но в целом перестроил свои стратегические цели: пытается все силы бросить на восток, чтобы вывести свои войска на админграницы Донецкой и Луганской областей", - сообщил Грузевич.

По словам замначальника штаба, оставшиеся вокруг Киева войска РФ довольно немаленькие. Грузевич считает, что гражданам нечего бояться, но вред войска РФ могут нанести.

Напомним, ранее в Минобороны РФ объявили о снижении военной активности на двух направлениях - киевском и черниговском - после переговоров в Стамбуле.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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