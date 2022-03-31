Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров за сегодня, 31 марта.

Видео брифинга опубликовано на ее телеграм-канале.

Основные тезисы:

по трем согласованным гуманитарным коридорам в Запорожье на собственном транспорте прибыли 1458 человек: 631 из Мариуполя, 827 из городов Запорожской области.

россияне не пустили в Бердянск 45 автобусов, отправленных туда для эвакуации. 600 человек вышли из города к автобусам и завтра утром должны выехать в Запорожье.

в Мелитополь сегодня прибыли 12 автобусов с гуманитарной помощью (14 тонн продовольствия и медикаментов), но ее забрали российские войска. Ведутся переговоры, чтобы завтра на этих автобусах люди выехали в Запорожье.

из Энергодара сегодня выехало 50 частных машин и автобус с детьми, они уже в Запорожье.

завтра продолжим переговоры по созданию гуманитарного коридора из Мариуполя.

Ранее о первой эвакуации из Мариуполя сообщил Арестович.

А заместитель командира "Азова" призвал провести операцию по деблокаде Мариуполя.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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