Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани призвал стороны договориться о точных условиях гуманитарных перемирий, чтобы можно было безопасно доставлять гуманитарные грузы.

Об этом сообщает CNN.

"К сожалению, эти усилия пока не увенчались успехом, поскольку нас неоднократно информировали о том, что безопасность колонн с гуманитарной помощью и гражданских лиц не может быть гарантирована", - говорится в заявлении Оснат Лубрани.

Между тем, он заявил, что продовольственные пайки от таких программ ООН, как Всемирная продовольственная программа и других, принесут пользу почти 6000 человек. Кроме того, "одеяла, чайники и другие основные предметы домашнего обихода от УВКБ ООН обеспечат 1500 человек, а санитарно-гигиенические наборы помогут 6000 человек с гигиеной и питьевой водой".

"Медикаменты ВОЗ и наборы для травматизма предназначены для лечения 150 пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии с серьезными травмами, в то время как другие предметы медицинского назначения будут поддерживать 10 000 человек в течение трех месяцев", — добавил Лубрани.

Напомним, что ранее к гуманитарному перемирию призвал и генсек ООН.

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