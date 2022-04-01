План "Красного Креста" по эвакуации из Мариуполя утвержден "высокопоставленными властями", сообщает BBC.

"Красный Крест" надеется, что эвакуация может состояться в пятницу, и планирует вывести 54 украинских автобуса и частные автомобили колонной из осажденного города.

Но Международный комитет "Красного Креста" (МККК) не получил разрешения на прием гуманитарной помощи, сообщил представитель организации Юэн Уотсон журналистам в Женеве.

"Эти усилия были и остаются чрезвычайно сложными ... Не все детали еще на месте, чтобы гарантировать, что это происходит безопасным образом", - сказал Уотсон.

Он добавил, что есть надежда на то, что тысячи людей смогут быть доставлены в безопасное место.

"В принципе информация вызывает определенный оптимизм и надежду. Но учитывая факт лагеря для беженцев в Ростове от "Красного Креста", я не буду удивлен, если эвакуировать будут в Донецк. Пока ждем официальных подтверждений и анонсов. Но сам факт движения процессов уже хорошо. Работаем", - прокомментировал сообщение советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Напомним, сегодня в Запорожье ожидают рекордное количество эвакуированных мариупольцев. Колонна выехала из Бердянска.

Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

Кроме того, "Страна" анализировала, что означает активность Рамзана Кадырова по Украине и почему он критикует Кремль за переговоры.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Telegram-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О последних событиях на фронте, ситуации под Киевом и на Донбассе в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.