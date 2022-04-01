Британская газета The Times пишет, что Мариуполь находится на грани падения. По данным издания, счёт идёт на дни.

Об этом говорится в статье, обнародованной в пятницу, 1 апреля.

"Осада Мариуполя близится к кровавому завершению, поскольку российские войска готовятся к последнему штурму окруженного порта на Азовском море. Американские военные аналитики заявили, что город, скорее всего, падет в течение нескольких дней", - пишет издание.

Мы сообщали, что с начала войны в городе погибли пять тысяч человек, из которых 210 - дети.

Также публиковали спутниковые снимки Мариуполя и видео с высоты птичьего полета. На них видно, что от города остались одни руины.

Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

Кроме того, "Страна" анализировала, что означает активность Рамзана Кадырова по Украине и почему он критикует Кремль за переговоры.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Telegram-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О последних событиях на фронте, ситуации под Киевом и на Донбассе в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.