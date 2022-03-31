Главарь "ДНР" Денис Пушилин намерен создать в Мариуполе новую администрацию и назначить ее руководителей.

Об этом сказано в соответствующем "указе".

"Постановляю создать местную администрацию Донецкой Народной Республики - администрацию города Мариуполя. Администрация Мариуполя создается в целях обеспечения законности и порядка, нормальной жизнедеятельности, а также функционирования предприятий, учреждений, организаций и иных объектов на территории освобожденных населенных пунктов, ранее временно находившихся под контролем Украины", - написано в "распоряжении".

Глава новой "администрации", которая будет работать на время оккупации Мариуполя войсками РФ, должен будет составить положение о новом органе власти, структуру, расписать штат и "обеспечить государственную регистрацию" незаконной администрации. То же касается захваченных россиянами населенных пунктов в окрестностях Мариуполя.

Напомним, в партии "Оппозиционная платформа - За жизнь!" опровергают информацию, что назначенная россиянами "и.о. мэра" Мелитополя Галина Данильченко имеет отношение к их политсиле.

Как сообщала "Страна", 15 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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