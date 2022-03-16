Украина готовится ввести в действие антиколлаборционистское законодательство. Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал два законопроекта об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией (или о коллаборационизме).

Оба документа нужны для "справедливого наказания лиц, которые сотрудничают со страной-агрессором (то есть Россией - Ред.), а также для ограничения доступа таких лиц к должностям, связанным с исполнением функций государства или местного самоуправления".

Кроме того, новые законы позволят запрещать партии и общественные организации и даже целые Церкви по обвинению в коллаборационизме.

Подробнее о последствиях принятия этих законодательных актов - в материале "Страны".

Коллаборанты в законе

Корниенко сообщил в эфире телеканала "1+1" во вторник, 15 марта, что глава государства подписал так называемые законопроекты о коллаборационизме, принятые Верховной Радой 3 марта.

Источник, близкий к руководству парламента, уточнил "Стране", что речь идет о законопроектах №5143 "Об обеспечении ответственности лиц, которые вели коллаборационистскую деятельность" и №5144 "Об установлении уголовной ответственности за коллаборационистскую деятельность".

Высокопоставленный собеседник говорит, что Зеленский подписал эти документы еще в понедельник.

Разберем теперь оба законопроекта. Их инициировала группа народных депутатов от властной партии "Слуга народа" (СН) во главе с Егором Черневым, а также внефракционный депутат Оксана Савчук, избранная от партии "Свобода".

В законопроекте №5144 предлагается, прежде всего, дополнить Уголовный кодекс Украины новою статьей 111-1 "Коллаборационистская деятельность", которая предусматривает уголовную ответственность за сотрудничество со страной-агрессором (то есть Российской Федерацией), ее оккупационной администрацией и/или ее вооруженными или военизированным формированиями в военной, политической, информационной, административной, хозяйственной и трудовых сферах.

Теперь за публичное отрицание гражданином Украины (в том числе в СМИ и Интернете) вооруженной агрессии против Украины, временной оккупации части ее территории или публичные призывы к поддержке решений или действий страны-агрессора, ее вооруженных сил и/или оккупационной администрации, сотрудничеству с ними, а также непризнание суверенитета Украины над временно оккупированными территориями будут лишать права занимать государственные должности, а также должности в органах местного самоуправления на срок от 10-ти до 15 лет.

Такое же наказание (плюс возможная конфискация имущества) положены за добровольное занятие гражданином Украины должности в оккупационных администрациях, кроме должностей, связанных с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций.

За работу на этих должностях, а также добровольное избрание в органы, созданные страной-агрессором, а еще участие в организации выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории, призывы к их проведению караются лишением свободы на срок от 5-ти до 10 лет с запретом на работу в госструктурах или местном самоуправлении на срок до 15 лет и возможной конфискацией имущества.

Проведение пропаганды в интересах страны-агрессора в учебных заведениях, независимо от типа и формы собственности, а также установление ее образовательных стандартов караются исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до 3 лет с последующим поражением в правах относительно госслужбы и местного самоуправления на срок до 15 лет.

Передача материальных ресурсов вооруженным силам страны-агрессора или незаконным вооруженным формированиям на временно оккупированной территории, как и хозяйственные отношения со страной-агрессором и ее оккупационными администрациями караются штрафом до 10 тыс необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (170 тыс грн) или лишением воли на срок от трех до пяти лет также с запретом на госслужбу и местное самоуправление на срок до 15 лет и конфискацией имущества.

За организацию и активное участие в мероприятиях политического характера, в том числе - съездах, собраниях, митингах, демонстрациях, конференциях, круглых столах, или осуществление информационной деятельности в сотрудничестве со страной-агрессором (без признаков государственной измены) положено лишение свободы на срок от 10 до 12 лет без допуска на госслужбу и в местное самоуправление в следующие 10-15 лет и с возможной конфискацией имущества.

Добровольная работа гражданина Украины в незаконных судебных или правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории, а также добровольное присоединение к армии страны-агрессора, или созданным нею незаконным вооруженным или военизированным формированиям, или оказание помощи им в ходе войны против украинской армии, других воинских формирований, созданных, согласно законам Украины, а также добровольческих формирований, созданных или самоорганизовавшихся для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, караются тюремным сроком 12-15 лет с указанным выше поражением в правах на срок до 15 лет и возможной конфискацией имущества.

Однако если в случае описанных выше действий погибли люди или имелись какие-то другие тяжелые последствия, полагается гораздо строже наказание - 15 лет тюрьмы (и поражение в правах плюс возможная конфискация имущества) или пожизненный срок.

Уздечка для партий и Церквей

Перейдем к проекту № 5143. Основная его идея - запретить коллаборантам участие в организации и проведении выборов на подконтрольной Киеву территории. Запрет распространяется на работу в избирательных комиссиях, официальными наблюдателями, уполномоченными представителями кандидата на пост президента Украины в Центральной избирательной комиссии, доверенными лицами кандидата на пост президента Украины, кандидатами на местных выборах и так далее.

Кроме того, лиц, осужденных по статье за коллаборационизм, не будут принимать на службу в украинскую армию по контракту и допускать к государственной тайне, если эта судимость не погашена или не снята в установленном порядке.

Но там есть и не менее интересные пункты.

Так, Минюст получит право обращаться в суд с иском о запрете политической партии или общественного объединения, если ее уполномоченные лица были осуждены как коллаборанты. Кроме того, по такому же принципу теперь можно прекратить в судебном порядке и деятельность религиозных (то есть даже Церквей), благотворительных организаций, профсоюзов.

По мнению юриста Ростислава Кравца, уполномоченным лицом считается лицо, имеющее "определенный представительский мандат".

"В случае той же партии это не только ее председатель, но и, например, ее представитель в Центризбиркоме, руководитель низовой организации", - полагает Кравец.

И за некие действия даже третьеразрядного руководителя, которые могут быть судом расценены как пособничество врагу, партия ли, другая упомянутая организация рискует попасть под запрет.

"Эти законы станут серьезным инструментом давления власти. Вроде бы есть предохранитель в виде необходимости получения судебного решения. Но мы понимаем, как суд во время войны будет реагировать на подобные иски власти. Под угрозой та прослойка общества, которую в определенных кругах называют пятой колонной. Партиям с такой репутацией (да и не только им), если они хотят сохраниться, придется идти на превентивные меры - делать соответствующие заявления с предупреждениями своим членам, а если кто-то заподозрен в пособничестве врагу или сотрудничестве - отмежевываться от него, изгонять из рядов. Маневра у них почти нет. Война - это всегда черное или белое. То же самое будет и в религиозных организациях. Но искушение у власти поставить всех в строй будет сильное", - комментирует политолог Вадим Карасев "Стране".