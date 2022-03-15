Около 20 народных депутатов Украины, которые сейчас находятся за границей, планируют осудить по статье о коллаборационистской деятельности.

Об этом заявил вице-спикер Рады Александр Корниенко.

Соответствующий закон президент Украины Владимир Зеленский подписал утром 15 марта. Документ предусматривает уголовную ответственность за сотрудничество политиков с Россией.

Если чиновника разоблачили на коллаборации с РФ, подозреваемому будет грозить до 15 лет лишения свободы. При этом появляется возможность закрыть партию или организацию, в которой состоит политик. По словам Корниенко, политиков, которые сейчас находятся за границей, нужно притягивать к ответственности в первую очередь. Сейчас их насчитывается около 20.

Известно, что речь идет о депутатах, которые "и ранее проявляли непатриотичную позицию".

15 марта 2022 года идет двадцатый день войны. В нашем онлайне — главное об обстановке в городах Украины и на фронтах.

В телеграм-канале "Политика Страны" — карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Сегодня продолжается четвертый раунд переговоров Украины и России. К чему там идет дело — в публикации "Сесть за стол с Путиным".

Какими трагическими событиями запомнился день вчерашний — в материале "Мощный обстрел Донецка, удары по Киеву и угроза Кривому Рогу".

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что означает для прав украинцев военное положение, которое действует сейчас.