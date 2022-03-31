Президент Украины Владимир Зеленский создал на Донбассе восемь новых военных администраций.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

Согласно указу, на Донбассе появились:

Авдеевская городская военная администрация,

Угледарская городская военная администрация,

Марьинская городская военная администрация,

Очеретинская поселковая военная администрация,

Светлодарская городская военная администрация;

Славянская городская военная администрация;

Торецкая городская военная администрация,

Дружковская городская военная администрация.

Созданием военных администраций президент поручил заниматься Генштабу ВСУ и Донецкой областной государственной администрации (ОГА). Указ вступил в силу дня его обнародования.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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