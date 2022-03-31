Зеленский создал восемь новых военных администраций на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский создал на Донбассе восемь новых военных администраций.
Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.
Согласно указу, на Донбассе появились:
- Авдеевская городская военная администрация,
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Угледарская городская военная администрация,
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Марьинская городская военная администрация,
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Очеретинская поселковая военная администрация,
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Светлодарская городская военная администрация;
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Славянская городская военная администрация;
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Торецкая городская военная администрация,
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Дружковская городская военная администрация.
Созданием военных администраций президент поручил заниматься Генштабу ВСУ и Донецкой областной государственной администрации (ОГА). Указ вступил в силу дня его обнародования.
Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.
Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.
Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.
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