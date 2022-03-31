Президент Украины Владимир Зеленский начал увольнять послов за плохую работу по борьбе с Россией. Первыми стали диппредставители в Грузии и Марокко.

Об этом заявил Зеленский в своем видеообращении.

"Не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса - ищите, пожалуйста, другую работу", - объяснил причины увольнения президент.

Также он назвал послов, результаты работы от которых он ожидает.

"Жду конкретных результатов в ближайшие дни от работы наших представителей в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, Юго-Восточной Азии и странах Африки", - заявил Зеленский.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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