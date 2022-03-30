Президент Владимир Зеленский сегодня выступил перед парламентом Норвегии и попросил предоставить Украине передвижные зенитно-ракетные комплексы NASAMS и противокорабельные ракеты "Гарпун".



"Я хочу назвать четко, что нам нужно. В частности, противокорабельное вооружение - ракеты "Гарпун", а также противовоздушные системы NASAMS. Кроме этого, мы нуждаемся в средствах поражения бронетехники, артиллерийских систем", - заявил Зеленский.



Отметим, что NASAMS - это норвежский зенитный ракетный комплекс, а "Гарпун" - американская крылатая ракета.

Как стало известно, Министерство обороны Норвегии приняло решение передать Украине 2 000 противотанковых гранатометов M72 LAW.

Норвегия передает Украине такое оружие уже второй раз. В конце февраля ВСУ получили столько же гранатометов М72.

Напомним, британский премьер Джонсон хочет предоставить Украине "более летальную" военную помощь.

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