Российские войска ушли из Бородянки. Генеральный штаб пока не сделал заявление, однако в сети появилось фото того, как украинские военные с украинским флагом стоят возле отделения полиции в Бородянке.

Напомним, что вчера и сегодня украинские военные массово возвращают под контроль украинские города. Так, больше всего деоккупации происходит в Киевской и Черниговской области, где российские военные отступают, не выполнив задания. Предположительно, их перебросят на Донбасс, который, после провала кремлевского плана по взятию Киева, стал основной целью российских военных.

Сегодня массово появляются сообщения о возвращении под контроль городов Киевской и Черниговской области. Например, ВСУ вернули контроль над пгт Иванков под Киевом, который был оккупирован войсками РФ с первых дней войны. Кроме него Генштаб Вооруженных сил Украины сообщает об освобождении от оккупантов ряда населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях.

Так, оперативное командование "Юг" заявляет, что в Херсонской области ВСУ освободили 11 населенных пунктов. Речь о селах на границе с Днепропетровской областью в направлении Кривого Рога.

Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

Кроме того, "Страна" анализировала, что означает активность Рамзана Кадырова по Украине и почему он критикует Кремль за переговоры.

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О последних событиях на фронте, ситуации под Киевом и на Донбассе в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.