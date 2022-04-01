Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, записанном в ночь с 31 марта на 1 апреля, заявил, что отвод войск от Киева - это часть российской тактики.

"Всё это не просто так. Мы знаем их замыслы. Знаем, что они планируют, и что они делают. Знаем, что они убираются из тех направлений, где мы их бьем, чтобы сосредоточиться на других, очень важных. На тех, где нам может быть сложно", - заявил президент.

По его словам, ситуация на Донбассе и юге остается "крайне сложной". Там, а также на Харьковском направлении "российские войска накапливают потенциал для ударов. Мощных ударов. Будем защищаться".

Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" рассказывала об основных вчерашних ее событиях.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

Кроме того, "Страна" анализировала, что означает активность Рамзана Кадырова по Украине и почему он критикует Кремль за переговоры.

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