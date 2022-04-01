Президент Владимир Зеленский заявил, что лишил званий двух высокопоставленных сотрудников СБУ: Андрея Наумова и Сергея Криворучко.

Об этом он сказал в новом вечернем видеообращении.

"Уже больше не генерал экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов и экс-начальник Управления СБУ в Херсонской области Сергей Криворучко", - сообщил Зеленский.

Ранее "Страна" сообщала, что в июле прошлого года Зеленский уволил Наумова с поста начальника управления внутренней безопасности СБУ.

Спустя несколько дней после увольнения стало известно, что Наумов лишился должности из-за тесных связей с бизнесменом Александром Акстом, который находится под подозрением у правоохранительных органов в связи с контрабандой. Акст, который имеет кличку Саша Немец, является гражданином Германии и реальным владельцем компании "Премиум пакет" - почтового оператора, который под прикрытием курьерской доставки занимается контрабандой.

Незадолго до начала войны в Украине Наумов уехал за границу. Недавно журналисты выяснили, что его деятельность правоохранители расследуют по статье "государственная измена".