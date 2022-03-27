Служба безопасности Украины призвала представителей иностранных СМИ не публиковать информацию о результатах ракетных ударов, поскольку это может сыграть на руку России и влечет за собой уголовную ответственность.

Об этом заявила представитель СБУ во Львовской области Роксолана Яворская, передает "Укринформ".

"Ваша информация может подпадать под 114 статью как шпионаж, а для украинских журналистов - под 111 как государственная измена, ведь происходит передача информации врагу", - сказала она.

Яворская напомнила, что публикация информации о траектории полета снарядов может помочь врагу скорректировать огонь.

"У нас есть мирное население, у нас могут погибнуть люди от ваших публикаций и прямых эфиров. Вы корректируете огонь врага. Не допустите смерти мирного населения", - призвала она.

Напомним, на днях Верховная Рада Украины приняла законопроект №7189 об ограничении публикации военной информации.

Отныне запрещены к публикации в открытом доступе данные о:

ракетах, которые летят или их попаданиях;

названиях улиц, остановках транспорта, магазинах, заводах;

перемещениях украинских военных, военные объекты;

работе противовоздушной обороны;

местах обстрела или попадание снаряда;

адресах, визуальных ориентирах или координатах боев;

номерах автомобилей, бронетехники;

потерпевших или погибших (кроме официальных данных).

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