Против выехавшего за рубеж генерала СБУ Наумова расследуют дело по статье о госизмене
Деятельность уволенного за контрабанду начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ, бригадного генерала Андрея Наумова правоохранители расследуют по статье "государственная измена". Наумов выехал за границу за считанные часы до вторжения РФ в Украину 24 февраля.
Об этом сообщают авторы проекта "Схемы" со ссылкой на источники среди правоохранителей.
Как выяснили журналисты "Схем", 23 февраля, перед началом вторжения Наумов в сопровождении нескольких человек покинул Украину. Его семья уехала раньше.
Во второй половине марта по нескольким адресам Наумова прошли обыски. Как установили "Схемы", они связаны с расследованием Государственного бюро расследований, начатого по статье 111 Уголовного кодекса ("Государственная измена"), в котором фигурирует экс-начальник управления СБУ.
Обыски провели по нескольким адресам, в том числе и тем, о которых говорилось в журналистском расследовании "Схем" об элитной недвижимости высокопоставленного чиновника СБУ: в квартире в ЖК Alter Ego в центре Киева и поселке Гребенки неподалеку от столицы. Эта недвижимость записана на близких генерала.
В ходе обысков выяснилось, что недвижимость Наумова охраняют сотрудники СБУ. Вероятно, охрана предоставлена в рамках уголовного производства от 2021 года, касающегося подготовки покушения на убийство Наумова, сообщают "Схемы".
Ранее "Страна" писала, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила о том, что подписала очередное подозрение бывшему народному депутату Илье Киве.
Также мы рассказывали, что ГБР открыло дело по факту госизмены экс-мэра Изюма, двух местных депутатов и бывшего полицейского.