Деятельность уволенного за контрабанду начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ, бригадного генерала Андрея Наумова правоохранители расследуют по статье "государственная измена". Наумов выехал за границу за считанные часы до вторжения РФ в Украину 24 февраля.

Об этом сообщают авторы проекта "Схемы" со ссылкой на источники среди правоохранителей.

Как выяснили журналисты "Схем", 23 февраля, перед началом вторжения Наумов в сопровождении нескольких человек покинул Украину. Его семья уехала раньше.

Во второй половине марта по нескольким адресам Наумова прошли обыски. Как установили "Схемы", они связаны с расследованием Государственного бюро расследований, начатого по статье 111 Уголовного кодекса ("Государственная измена"), в котором фигурирует экс-начальник управления СБУ.

Обыски провели по нескольким адресам, в том числе и тем, о которых говорилось в журналистском расследовании "Схем" об элитной недвижимости высокопоставленного чиновника СБУ: в квартире в ЖК Alter Ego в центре Киева и поселке Гребенки неподалеку от столицы. Эта недвижимость записана на близких генерала.

В ходе обысков выяснилось, что недвижимость Наумова охраняют сотрудники СБУ. Вероятно, охрана предоставлена ​​в рамках уголовного производства от 2021 года, касающегося подготовки покушения на убийство Наумова, сообщают "Схемы".

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