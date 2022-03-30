Служба безопасности Украины расследует принудительный вывоз российскими оккупантами жителей Мариуполя в РФ.

Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства на своем официальном канале в Telegram.

"В Донецкой и Луганской областях СБУ зафиксировала и начала расследовать насильственный вывоз оккупантами в РФ нескольких десятков тысяч человек из Мариуполя и временно оккупированных территорий Донбасса", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что данные мероприятия носят ультимативный характер. У вывозимых людей забирают документы, им угрожают и вывозят их из Украины.

Напомним, 28 марта мэр Мариуполя заявил о необходимости полной эвакуации города, в нем находилось 160 тысяч человек.

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