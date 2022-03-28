Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил о необходимости полной эвакуации города. По словам Бойченко, на сегодняшний день в городе находится около 160 тыс. человек.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

"Достаточно много людей находится в Мариуполе, точно за 100 тысяч человек. Порядка 160 тысяч, по нашим оценкам, находятся в Мариуполе, в котором невозможно жить, потому что нет вообще ничего: ни воды, ни света, ни тепла, ни связи", - сказал Бойченко.

Он добавил, что городу необходима полная эвакуация.

"Наша главная миссия - сделать то, что мы должны, нам нужна полная эвакуация Мариуполя", - заявил Бойченко, добавив, что Россия и оккупанты "играют городом".

Ранее в международном комитете Красного Креста заявили, что по-прежнему не могут оказать помощь людям в Мариуполе и требуют от России и Украины гарантий безопасного прохода.

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