Неизвестно, когда у ВСУ появится возможность деблокировать Мариуполь. Тем временем местных жителей продолжают убивать, вывозить выживших на территорию РФ и сужать кольцо вокруг города.

Об этом мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал в интервью УНИАН.

"Есть окраины города, которые россияне взяли под контроль. Город в кольце, и кольцо сжимается. Даже Генеральному штабу ВСУ трудно сказать, когда город может быть освобожден. Метод действий противника - блокада города и лишение его критической инфраструктуры. Применялись практически все виды вооружения - "Грады" и артиллерия, системы "Буратино", авиация", - заявил Бойченко.

По его словам, сейчас волонтеры в городе пытаются сделать все возможное, чтобы помочь местному населению. Многие из них работают на пределе возможностей, часто с ними нет связи.

Также Бойченко рассказал, что во время авиаудара по Драматическому театру Мариуполя погибли около 300 гражданских. Из-за постоянных обстрелов города местные не имели возможности даже похоронить близких на кладбищах, поэтому погребения проходили прямо во дворах многоэтажек.

Тем временем количество жертв в Мариуполе, по словам мэра, насчитывает уже несколько тысяч. Эвакуировать удалось половину гражданских из 540-тысячного населения.

По словам Бойченко, поступают сообщения о насильственном вывозе 20-30 тысяч мариупольцев на территорию РФ и "ДНР".

Также он заявил, некоторые мариупольцы готовы сотрудничать с войсками РФ, которые сейчас находятся в городе.

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