Войска РФ насильно вывезли на свою территорию врачей и пациентов мариупольской больницы №1.

Об этом сообщает горсовет Мариуполя.

"В Мариуполе российские оккупанты насильно вывезли врачей и пациентов городской больницы №1. По словам очевидцев, оккупанты насильно вывезли в неизвестном направлении медицинский персонал, больных и других мариупольцев, скрывавшихся от обстрелов врага в подвалах медицинского учреждения", - указано в сообщении.

Неизвестно, сколько именно украинцев попали в плен российских военных, однако на территории больницы находилось примерно 700 человек.

Напомним, 24 марта мариупольский горсовет сообщил о принудительной эвакуации жителей Левобережного района города в Россию. По имеющемся данным около 15 тысяч человек принудили к отъезду, а также отобрали паспорта и иные документы, удостоверяющие личность.

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