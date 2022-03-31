Сегодня российское информагентство ТАСС со ссылкой на Росгвардию сообщило, что российские военные задержали высокопоставленного сотрудника СБУ в Киевской области, который, как утверждается, "координировал деятельность диверсионных групп". Фамилия его не указывается.

В СБУ "Стране" опровергли эту информацию.

"Все высокопоставленные сотрудники на месте, при работе. Был эпизод, когда в первые дни под Бучей задержали сотрудника академии СБУ, но чего они сейчас это дают непонятно. Наверное больше нечем похвастать", - сказали в СБУ.

Напомним, Генштаб ВСУ назвал потери армии РФ в Украине по данным на 31 марта: 17 500 военных, 614 танков, 1 735 бронемашин.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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О последних событиях на фронте и происходящем вокруг переговоров Украины и РФ в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.