Американская IT-компания Microsoft продолжит сотрудничать с российскими клиентами, против которых не введены санкции, в том числе с больницами и школами. Ранее президент Владимир Зеленский призвал Microsoft полностью уйти из России.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на президента компании Брэда Смита, который отправил Зеленскому письмо, где изложил свою позицию.

"Лишение этих учреждений (школ и больниц – Ред.) обновлений программного обеспечения и услуг может поставить под угрозу здоровье и безопасность невинных гражданских лиц, включая детей и пожилых людей", - заявили в Microsoft.

Смит ответил Зеленскому, что Microsoft "помнит о моральной ответственности" за гражданских лиц. В то же время он отмечает, что обсуждает сейчас с правительствами США, Великобритании и ЕС вопрос о "прекращении поставки любых услуг и поддержки" в России. Компания намерена действовать согласно международным санкциям.

Напомним, что Microsoft вошел в список компаний, которые в России хотят национализировать.

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Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

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