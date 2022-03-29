Крупнейший мировой производитель товаров для здоровья и гигиены Johnson & Johnson выходит с российского рынка.

Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

Ранее американская компания решила приостановить инвестиции, рекламу и клинические исследования в РФ.

А теперь "в связи с увеличением масштаба гуманитарного кризиса" компания предпринимает дополнительные меры и перестает поставлять в РФ свою продукцию.

Компания продолжает оказывать поддержку, включая сохранение занятости, обеспечение транспортом, жильем и финансовую помощь, своим сотрудникам и их семьям в Украине.

"Мы надеемся на скорое урегулирование и продолжим следить за необходимостью дополнительной гуманитарной помощи", - говорится в сообщении компании.

Компания Johnson & Johnson производит лекарственные препараты, санитарно-гигиенические товары и медицинское оборудование (по последнему занимает ведущее место в мире).

В частности:

безрецептурные лекарства — тайленол (Tylenol) и другие средства на основе парацетамола, судафед (Sudafed, псевдоэфедрин, простудные и аллергические заболевания), бенадрил и зиртек (Benadryl дифенгидрамин и Zyrtec, средства от аллергии), мотрин (Motrin, ибупрофен), пепсид (Pepsid, фамотидин, средство от изжоги); оборот — $5,23 млрд;

средства по уходу за кожей — торговые марки Aveeno, Clean & Clear, Dabao, Johnson’s Adult, Le Petite Marseillais, Lubriderm, Neutrogena и RoC; оборот — $4,54 млрд;

средства по уходу за детьми — торговая марка Johnson’s Baby; оборот — $1,57 млрд;

средства по уходу за ротовой полостью — торговая марка Listerine; оборот — $1,65 млрд;

женская гигиена — торговые марки Stayfree, Carefree, o.b.; оборот — $0,92 млрд;

перевязочные материалы — торговые марки Band-Aid (лейкопластырь) и Neosporin (комплекты первой помощи); оборот — $0,74 млрд[17].

Компания входит в состав индекса Dow Jones Global Titans 50.

Вчера о своем решении покинуть российский рынок объявил и Carlsberg.

Вместе с тем стало известно, что Казахстан и Узбекистан начали тайно помогать России обходить санкции Запада.

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