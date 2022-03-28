Вслед за нидерландским производителем пива Heineken о полном уходе с российского рынка заявил и датский Carlsberg. При этом компания говорит, что понесет "значительные" неденежные убытки.

Заявление компании размещено на ее сайте.

"Мы полностью привержены соблюдению всех соответствующих санкций, справедливо введенных Европейским союзом и другими международными органами. Мы приняли трудное и вступающее в силу немедленно решение полностью отказаться от работы в России, что мы считаем правильным поступком в нынешних условиях", - заявили в Carlsberg.

После завершения этого процесса компания не будет никак представлена в России, где ее бизнес оценивался в 438 млн долларов.

В компании говорят, что решение покинуть Россию приведет к "существенному неденежному обесценению" в этом году.

При этом Carlsberg является владельцем российской пивоваренной компании "Балтика", где работает 8 400 сотрудников.

"Пивоваренная компания "Балтика" будет работать как отдельный бизнес с целью поддержки наших сотрудников и их семей", - решили в компании.

Напомним, что есть и несогласные уходить с российского рынка. Например, сеть магазинов "Ашан" отказывается уходить из России.

А в России ранее заявили, что могут национализировать иностранные предприятия, которые объявили об уходе из страны.

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