Генеральный директор Auchan Retail International, оператора сетей гипермаркетов "Ашан", Ив Клод сказал, что компания не планирует уходить с российского рынка из-за войны в Украине. Об этом он заявил в ответ на призывы Владимира Зеленского ввести полное эмбарго на торговлю с Россией и обвинения со стороны президента в спонсировании российской агрессии.

"Господин Зеленский - очень смелый человек, которого я уважаю. В контексте войны в его стране его поведение служит всем примером, но так говорить несправедливо. Сталкивать людей между собой - бесполезно", - сказал Клод в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche.

"Мы продолжим кормить население этих двух стран. Другой цели у нас никогда не было", - заявил он, добавив, что компания "работает ради гражданского населения".

В российской сети "Ашанов", по данным компании, 311 магазинов, в украинской - 22.

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