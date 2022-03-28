Нидерландская пивоваренная компания Heineken заявила, что уходит из России. Она собирается передать бизнес в РФ новому владельцу.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

"После ранее объявленного стратегического обзора нашей деятельности мы пришли к выводу, что владение бизнесом Heineken в России больше не является безопасным в текущей обстановке. В связи с этим мы решили покинуть Россию", - говорится в пресс-релизе.

9 марта компания заявила, что останавливает поставки, производство и рекламу в России, объяснив это "ничем не спровоцированным и совершенно не обоснованным" нападением России на Украину.

Справка. Heineken - крупнейшая в Нидерландах и вторая по величине в мире пивоваренная компания, ведущий разработчик и продавец премиальных и безалкогольных брендов пива и сидра. В РФ компания работала с 2002 года.

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