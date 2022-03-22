Российские авиакомпании опасаются, что Евросоюз последует примеру США и запретит любые формы обслуживания самолетов Airbus, в том числе предполетный осмотр.

Об этом пишет "Коммерсант".

Летать в другие страны продолжат "Суперджеты", но их могут изъять у тех авиакомпаний, которые решат не возвращать самолеты иностранным собственникам после 28 марта.

Минторг США 18 марта опубликовал список из 99 самолетов Boeing, эксплуатируемых в РФ, запретив их заправку, предоставление запчастей и услуг. В список попали 33 самолета "Аэрофлота", 23 - Azur Air, 14 - Nordwind, 12 - входящего в "Волгу-Днепр" AirBridgeCargo, 12 - Utair и 5 - "Авиастар-ТУ". Источники издания полагают, что запрет распространится в будущем на весь парк Boeing в РФ (около 300 штук).

Напомним, Путин разрешил не отдавать владельцам оставшиеся в России самолеты. Он подписал закон возможности регистрации прав на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у российских компаний.

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