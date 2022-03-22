С момента вторжения в Украину 24 февраля российские войска потеряли примерно 15 300 человек. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных Сил Украины на своей странице в Facebook.

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 22.03 ориентировочно составили:

личного состава – около 15300 человек

танков - 509

боевых бронированных машин - 1556

артиллерийских систем - 252

РСЗО - 80

средства ПВО - 45

самолетов - 99

вертолетов - 123

автомобильной техники - 1000

корабли /катера - 3

цистерн с ГСМ – 70

БПЛА оперативно-тактического уровня – 35

специальная техника – 15.

В ведомстве добавили, что подсчет носит приблизительный характер и осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, что утром 22 марта Генштаб ВСУ опубликовал свежую сводку с фронта.

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