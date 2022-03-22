Подбитая техника ВС РФ. Фото: пресс-служба Генштаба ВСУ

С момента вторжения в Украину 24 февраля российские войска потеряли примерно 15 300 человек. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных Сил Украины на своей странице в Facebook. 

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 22.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 15300 человек
  • танков - 509 
  • боевых бронированных машин - 1556 
  • артиллерийских систем - 252 
  • РСЗО - 80 
  • средства ПВО - 45 
  • самолетов - 99 
  • вертолетов - 123 
  • автомобильной техники - 1000 
  • корабли /катера - 3 
  • цистерн с ГСМ – 70
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 35
  • специальная техника – 15.

В ведомстве добавили, что подсчет носит приблизительный характер и осложняется высокой интенсивностью боевых действий. 

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