Больше 500 танков, 15 300 военных, 99 самолетов. Генштаб ВСУ озвучил потери армии РФ в Украине на 22 марта
С момента вторжения в Украину 24 февраля российские войска потеряли примерно 15 300 человек. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных Сил Украины на своей странице в Facebook.
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 22.03 ориентировочно составили:
- личного состава – около 15300 человек
- танков - 509
- боевых бронированных машин - 1556
- артиллерийских систем - 252
- РСЗО - 80
- средства ПВО - 45
- самолетов - 99
- вертолетов - 123
- автомобильной техники - 1000
- корабли /катера - 3
- цистерн с ГСМ – 70
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 35
- специальная техника – 15.
В ведомстве добавили, что подсчет носит приблизительный характер и осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Напомним, что утром 22 марта Генштаб ВСУ опубликовал свежую сводку с фронта.
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