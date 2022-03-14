Как оказалось, компания Coca-Cola с рынка России не уходит. Об этом сообщил российский журналист Алексей Пивоваров.

По его словам, за громкой фразой об уходе скрывается вовсе не остановка производства продукта в РФ, а лишь остановка инвестиций в маркетинг.

"Более того, в компании заявили, что планируют сделать все,, чтобы производство было бесперебойным, а рабочие места сохранились", - сказал журналист.

Напомним, что ранее сообщалось, что Coca-Cola и PepsiCo Inc больше не будут продавать свои напитки в России.

Coca-Cola заявила, что ее бизнес в России и Украине составил от 1% до 2% чистой операционной выручки компании в 2021 году.

Перед этим торговые сети Украины заявили, что отказываются от сотрудничества с Coca-Cola, которая не ушла с рынка РФ. От сотрудничества с компанией отказалась торговая сеть Novus, также об отказе сообщили в сети Varus. Там сообщили, что не будут продавать напитки Coca-Cola, Rich, Schweppes, Sprite, Burn, BonAqua, Fanta, Monster, Fuzetea.

Также мы писали, что Coca-Cola приостановила работу своего завода в Киеве и провела эвакуацию персонала.