Появились первые подтверждения информации о том, что Буча уже не под российским контролем. Депутат местного совета Екатерина Украинцева заявила, что в Бучу вошли Вооруженные силы Украины.

Об это депутат написала в своем Facebook.

"Наши родные ВСУ в Буче! С украинскими флагами! Бучанцы, родные! Нет слов! Люди пишут, звонят, что даже дышать сразу стало легче! Все будет Украина! Буча это Украина!" - написала Украинцева.

Отметим, что ещё вчера днём появилась информация, что из Бучи ушли российские войска, но тогда она официально ещё не была подтверждена.

Также мы писали, что ранее секретарь Бучанского городского совета Тарас Шаправский прокомментировал информацию о том, что из Бучи ушли российские войска. Шаправский подтвердил эту информацию частично. Он сказал, что действительно часть войск отведена, но в городе остаются диверсионные группы, а потому его освобождение продолжается.

Напомним, война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

Кроме того, "Страна" анализировала, что означает активность Рамзана Кадырова по Украине и почему он критикует Кремль за переговоры.

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