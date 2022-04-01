Несмотря на сообщение украинского командования о том, что российские войска остаются в Гостомеле, Буче и некоторых других ранее занятых городах и районах Киевской области, поступает много свидетельств, что армия РФ оттуда уже ушла.

Так, появилось снятое квадракоптером видео на опустевшем гостомельском аэродроме.

Вместе с информацией о том, что россияне покинули Чернобыльскую зону отчуждения, это может означать, что они вообще ушли из-под Киева и из области.

Однако пока официальной информации на этот счет нет.

Ранее украинские власти заявляли, что Ирпень полностью перешел под контроль украинской армии, но для гражданских там слишком опасно. Также в Киеве сообщали, что россияне отвели часть войск из Киевской области, чтобы перебросить их на Донбасс.

Между тем высокопоставленный представитель министерства обороны США сказал, что российские силы продолжают наносить удары по Украине в четырех районах, включая столицу Киев. По его словам, российские авиаудары могут быть направлены на такие направления: Киев, Чернигов, Изюм (Харьковская область) и регион Донбасса.